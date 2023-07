Mondial féminin: Wendie Renard, risque gagnant

"C'est notre soldat, c'est l'image de la France, c'est la détermination de la première minute jusqu'au bout et aujourd'hui elle a prouvé la grande joueuse qu'elle est et la légende", a glissé après le match l'attaquante Vicki Becho.

Et ce but "n'étonne pas" la milieu Kenza Dali: "je la connais depuis que j'ai 16 ans, je célèbre mes 32 ans et j'ai jamais douté de Wendie, c'est une force mentale incroyable et elle montre ce soir qu'elle est là pour les grands rendez-vous", a-t-elle ajouté.

- Le mollet a tenu -

Durant la rencontre, visage fermé comme à son habitude, la défenseure de 33 ans a serré les dents. Incertaine jusqu'au coup d'envoi en raison d'un pépin physique à un mollet, Wendie Renard a parfois semblé en difficulté comme sur le but brésilien de Debinha où elle est apparue statique.