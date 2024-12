Premier League: avec une passe magique de Tielemans, Aston Villa enfonce encore un peu plus Manchester City dans la crise

Aston Villa a surclassé Manchester City ce samedi après-midi en Premier League (2-1). À l'origine du premier but des "Villans", Youri Tielemans a transpercé la défense adverse en une seule passe.

Quelle ouverture de Tielemans ! Derrière, Duran ne tremble pas et les Villans prennent l'avantage ! #PremierLeague #PL #AVLMCI pic.twitter.com/KXMPO3IZke

Et c'est l'un de nos Diables Rouges qui a allumé la mèche en début de match: Youri Tielemans. En décrochage pour offrir une solution à Emiliano Martinez, le milieu de terrain des Diables Rouges s'est retourné avant de lancer Rogers dans la profondeur... en pleine glissade. Un véritable éclair de génie du milieu de terrain belge.

Aston Villa, meilleur dans tous les compartiments du jeu, s'est logiquement imposé face à Manchester City ce samedi après-midi. Onana et Tielemans étaient titulaires du côté des Villans tandis que De Bruyne est resté sur le banc tout le long de la rencontre et que Doku n'a eu droit qu'à quelques petites minutes.

Malheureusement pour Tielemans, il ne sera pas crédité d'un assist, qui aurait été mérité, puisque Rogers a ensuite décidé d'offrir le but à Duran pour l'ouverture du score.

En deuxième mi-temps, ce même Rogers s'est ensuite mué en buteur pour enfoncer Manchester City.

En toute fin de match, après une glissade de Lucas Digne sur le ballon, Phil Foden a réduit l'écart, mais trop tardivement. Manchester City continue sa (longue) traversée du désert en enchaînant un onzième match sans victoire lors des douze dernières rencontres.

On notera également la bonne prestation et le travail précieux d'Amadou Onana dans le coeur du jeu. Le triangle médian de Villa, avec nos deux Belges et Kamara, est sans doute la raison principale de la domination des "Villans" ce samedi.

Au classement, les hommes d'Unai Emery dépassent donc les Cityzens et occupent désormais la 5e place.