Roberto Martinez retrouve des Belges: il y aura une touche noire-jaune-rouge pendant le match du Portugal

Un Belge dirigera la rencontre entre le Portugal et l'Ecosse, mardi. Lawrence Visser a été désigné par l'UEFA pour arbitrer cette rencontre au sommet.

Lawrence Visser arbitrera mardi le duel de la Ligue des Nations de football entre l'Ecosse et le Portugal à Glasgow. L'Union belge de football (URBSFA) l'a annoncé lundi sur son site. Il s'agira du premier duel de Ligue A dirigée par l'arbitre de 34 ans.

Visser a déjà arbitré trois rencontres de Ligue B et deux de Ligue C. Ces dernières années, il a déjà été au sifflet pour deux rencontres de Ligue des Champions, deux des qualifications au Mondial et deux de qualification à l'Euro.