Un casse-tête et Doku à sa place: voici le onze probable des Diables Rouges pour la rencontre face à la France

La Belgique affronte ce lundi soir la France en Ligue des Nations. Une rencontre ô combien importante pour les Diables, qui passeraient devant la France et se positionneraient donc à la deuxième place du classement en cas de victoire. Alors, quelle équipe Domenico Tedesco prépare-t-il pour ce choc ?

D'autant plus qu'en cas de victoire, la Belgique passerait devant la France au classement et se hisserait à la deuxième place. Une deuxième place synonyme de qualification pour les quarts de finale. Voici ce qui pourrait être décidé par le sélectionneur.

Une défense qui ne bouge pas ?

Pour faire barrage aux flèches françaises, Domenico Tedesco pourrait décider de s'appuyer sur le même quatuor qui a débuté face à l'Italie, à savoir : Maxim De Cuyper, auteur d'un beau but ; Theate et Faes dans l'axe et enfin, Zeno Debast devrait laisser sa place à Timothy Castagne à droite.

Le casse-tête du milieu

C'est probablement le chantier le plus difficile pour l'entraîneur. Alors que Kevin De Bruyne est absent, Tedesco doit faire preuve d'ingéniosité pour composer un milieu cohérent et efficace.

À lire aussi "Ce sera à nous de mettre le feu au stade": Domenico Tedesco confiant avant le choc face à la France

Pour cela, il pourrait décider de faire appel à Youri Tielemans, Orel Mangala et, pourquoi pas, Charles De Ketelaere ? Ou alors Trossard ? Il faut dire qu'avec Tedesco, une surprise n'est jamais à écarter.