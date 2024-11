Scène glaçante aux Pays-Bas: le match contre la Hongrie interrompu après le malaise d'un membre du staff

La rencontre a dû être interrompue après seulement 7 minutes par l'arbitre espagnol de la rencontre Jesus Gil Manzano pour permettre l'intervention des secours auprès d'Adam Szalai. Le reste du staff et les remplaçants l'ont rapidement entouré avant qu'une bâche blanche ne soit déployée pour isoler le banc hongrois. La rencontre a repris après un peu plus de dix minutes d'interruption après une concertation entre les joueurs hongrois et l'arbitre.

"Adam Szalai ne s'est pas senti bien dans les premières minutes de Pays-Bas-Hongrie mais se trouve dans un état stable et est conscient. Il y a quelques minutes, il a été transporté en ambulance dans un hôpital d'Amsterdam pour passer des examens", a écrit la MLSZ sur X. Ancien attaquant, Szalai avait mis fin à sa carrière en juin 2023. Il a notamment porté les couleurs de Mayence, Schalke 04, Hoffenheim, Hannovre et Bâle. Il a porté à 86 reprises le maillot de l'équipe nationale hongroise pour 26 buts marqués.