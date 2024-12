Un message d'amour: après avoir été le premier joueur à annoncer son coming-out, Jakub Jankto souhaite un joyeux Noël avec son compagnon

Sur Instagram, Jakub Jankto, joueur de Cagliari, a posté une photo où lui et son compagnon souhaitent de joyeuses fêtes aux supporters. En février 2023, il était devenu le premier joueur en activité à faire son coming-out.

Le nom de Jakub Jankto, joueur de Cagliari, ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, en février 2023, il est devenu le premier joueur en activité à faire son coming-out.

"Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans craintes. Sans préjugés. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher", avait-il déclaré à l'époque sur les réseaux sociaux.