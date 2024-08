Une réaction parfaite: ces deux joueurs volent au secours d'un enfant coincé sous un panneau publicitaire

Tomas Soucek et Jarrod Bowen ont sans doute évité un accident potentiellement grave lors du match entre West Ham et Crystal Palace.

Jarrod Bowen et Tomas Soucek ont tout gagné, samedi, lors du duel entre Crystal Palace et West Ham en Premier League. Les deux hommes ont marqué, offerts la victoire aux Hammers et sauvés la journée d'un pauvre ramasseur de balles, qui s'est retrouvé coincé sous un panneau publicitaire.

La scène a eu lieu lors du premier but de West Ham, qui s'est imposé 0-2. Alors que les joueurs et les fans célébraient, un panneau publicitaire s'est effondré, allant bloquer un jeune ramasseur de balles au sol. En voyant cela, Soucek et Bowen se sont immédiatement arrêtés pour intervenir et sortir l'enfant de ce piège.

Une fois le jeune sorti, on a pu voir les deux hommes venir s'assurer qu'il n'avait rien. Une intervention salvatrice.