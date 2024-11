Wissam Ben Yedder, un ancien joueur des Bleus, condamné à une peine de prison avec sursis pour agression sexuelle

Jugé pour agression sexuelle, Wissam Ben Yedder, ex-capitaine de l'AS Monaco et ancien international français, a été condamné à deux ans de prison avec sursis mardi par le tribunal correctionnel de Nice.

Dans son réquisitoire le 15 octobre, le procureur avait requis un an de prison ferme et 18 mois de sursis probatoire à l'encontre du joueur de 34 ans, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AS Monaco mais sans club depuis la fin de son contrat monégasque cet été. Le joueur, qui n'était pas présent pour le délibéré mardi, devra aussi payer 5.000 euros de dommages et intérêts à la victime, ainsi qu'une amende de 5.000 euros pour infraction routière.

Désormais inscrit au fichier des auteurs d'agressions sexuelles, il se voit également privé de permis de conduire pour six mois et soumis à une obligation de soins. Le 6 septembre au soir, Wissam Ben Yedder, en état d'ivresse, avait embarqué une jeune femme de 23 ans dans sa voiture. Une fois dans le parking de son domicile près de Monaco, il lui avait caressé la cuisse puis s'était masturbé d'une main en tentant de l'autre de l'attirer pour l'embrasser.