"Quelque chose en plus", "Un talent à protéger": à 16 ans, ce joueur de Genk fait tourner la tête des espoirs belges

Konstantinos Karetsas n'est déjà plus n'importe qui. Âgé de 16 ans, le jeune belge est considéré comme l'un des plus grands espoirs de notre football actuellement. Régulièrement titulaire à Genk, le milieu offensif est perçu comme un talent particulier, par sa vision du jeu, par son intelligence dans le jeu, aussi. Le Belge a aussi figuré dans les équipes d'âge de notre pays ces dernières années, en intégrant l'effectif espoir dès le mois d'octobre.

Il est encore dans la liste pour cette trêve internationale chez les U21. Hugo Siquet, l'un des cadres de cette équipe, ne cache pas son respect pour ce talent de 16 ans, qui l'a séduit ces dernières semaines. "Je pense qu'il veut juste jouer au foot et s'amuser. Ses qualités sont indéniables. Il a un énorme potentiel. C'est un des joueurs qu'il faut protéger et qu'il faut aider à réussir jusqu'au plus haut niveau. Les qualités footballistiques, il les a, mais on sait très bien que le foot, ce ne sont pas que les pieds", a précisé le joueur de Bruges, soulignant aussi le bon entourage qui encadre Karetsas.