Francfort s'impose 2-4 à Kiel et se hisse à la 2e place

L'Eintracht Francfort s'est imposé 2-4 à Kiel au terme d'une rencontre animée et passionnante. Après cinq journées, les Aigles se retrouvent 2es avec 12 points, un de moins que le Bayern Munich, et Kiel reste dernier (1 point). Arthur Theate a joué l'intégralité de la rencontre avec l'Eintracht.

Omar Marmoush a été le grand bonhomme de l'Eintracht. En effet, l'Egyptien a signé un doublé (25e, 65e) et a distillé les passes décisives sur les buts d'Igor Matanovic (47e, 1-2) et de Tuta (74e, 2-4). Les visités sont revenus deux fois à la marque grâce à leur attaquant japonais Shuto Machino (30e, 50e).

Il n'y a également eu qu'un seul but lors du duel entre Groningue et les Go Ahead Eagles (0-1). Mathis Suray est monté au jeu chez les vainqueurs (87e) alors que le score était acquis via Oliver Edvardsen (75e, 0-1).

Enfin, Zwolle a également surpris Almere City grâce à un autogoal de James Lawrence (78e, 1-0). Chez les visités, Dylan Mbayo est apparu sur la pelouse (58e) et Thierry Lutonda est resté sur le banc. Titulaires à Almere, Anas Tahiri (82e) et Baptiste Guillaume (46e) ont été remplacés.

Après 5 journées, Twente (14 points) est 14e, Go Ahead Eagles (10) 8e, Groningue (9) 9e, Zwolle (7) 13e, Breda (6) 16e et Almere (2) 17e.