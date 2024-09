Francis Amuzu cambriolé durant le match contre Westerlo

Samedi soir, Francis Amuzu, sur le terrain face à Westerlo, a été cambriolé. C'est via les réseaux sociaux que l'attaquant d'Anderlecht et sa compagne Nora ont révélé l'incident survenu à leur appartement.

Le montant du butin reste flou, mais d'après certaines sources médiatiques, les voleurs auraient emporté de l'argent liquide, des bijoux et des sacs à main.

Nora, sa compagne et mère de leur fille Amara, a elle aussi réagi sur Instagram: "Après une nuit éprouvante, je tiens à informer qu'un cambriolage a eu lieu chez nous hier soir, pendant le match. Nous sommes rentrés chez nous après une belle soirée et avons découvert notre appartement sens dessus dessous. De nombreux objets personnels ont été volés. Je remercie Dieu que notre bébé soit en sécurité. Ce ne sont que des biens matériels. Nous espérons que la police mènera une enquête approfondie et que le coupable sera rapidement retrouvé."