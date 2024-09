Francis Amuzu titulaire avec Anderlecht pour affronter Ferencvaros

Dans les buts, Colin Coosemans défend toujours la cage anderlechtoise, avec devant lui une défense composée de Killian Sardella, Zanka, Jan-Carlo Simic et Moussa N'Diaye. Dans le milieu, Leander Dendoncker sera chargé d'être la sentinelle devant la défense, brassard de capitaine au bras. À ses côtés, Yari Verschaeren, Mario Stroeykens et Samuel Edozie devront alimenter les avants, Francis Amuzu et Kasper Dolberg.

Anders Dreyer est absent pour des raisons familiales. Ludwig Augustinsson n'est pas encore remis de sa commotion cérébrale dont il a été victime contre Genk, et Jan Vertonghen (tendon d'Achille) ainsi que Thorgan Hazard (genou) sont toujours blessés.