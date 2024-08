Genk présente ses deux nouvelles recrues Nikolas Sattlberger et Hyeon-gyu Oh

Genk a présenté jeudi à la presse ses deux nouvelles recrues, le milieu autrichien Nikolas Sattlberger et l'attaquant sud-coréen Hyeon-gyu Oh. Les deux joueurs découvriront le football belge avec le club limbourgeois.

Espoir de 20 ans, Sattlberger évoluait la saison dernière au Rapid Vienne. Si La Gantoise s'était aussi montrée intéressé, le milieu voulait absolument venir à Genk: "Je suis content d'être ici", a-t-il déclaré jeudi. "J'ai vu ces rumeurs dans la presse. Mais je n'ai jamais douté quant à ma venue à Genk. Je suis convaincu que c'est la bonne étape pour moi. C'est un club avec une grande tradition et un endroit où les jeunes joueurs peuvent se développer. Surtout à mon poste. Dès le moment où j'ai entendu le nom 'Genk', j'ai voulu venir".

Hyeon-gyu Oh, 23 ans, arrive en provenance du Celtic après une saison en Écosse où il a surtout débuté sur le banc (21 matchs, 7 buts). Il jouait avant cela en Corée du Sud, pour les Suwon Bluewings. S'il ne s'attendait pas à rejoindre un club belge cet été, il n'a pas non plus hésité quand il a été mis au courant de l'intérêt de Genk. "Si Genk me veut, alors je viens. C'est une superbe opportunité pour moi de jouer ici". Le Coréen espère gagner du temps de jeu après une année difficile à Glasgow. "J'ai travaillé dur tous les jours, sans chercher de problèmes, mais je n'ai pas beaucoup joué. Je n'ai fait que m'entraîner. Je suis heureux d'être ici".