Ives Serneels avant de jouer l'Espagne, championne du monde : "Y croire nous-mêmes"

Les Red Flames affrontent, ce mardi (19 heures) à La Corogne, l'Espagne pour leur dernier match dans le groupe 2 (division A) des qualifications pour l'Euro 2025 en Suisse. Les Flames ne peuvent plus se qualifier directement, mais elles sont déjà assurées d'une place en barrages. Cependant, elles doivent garantir leur maintien en Division A de la Ligue des Nations. L'entraîneur Ives Serneels a confiance en la capacité de son équipe à réaliser une belle performance face aux championnes du monde.

La Roja a été surprise vendredi en perdant en République tchèque (2-1), mais avait infligé une défaite écrasante aux Belges à Louvain (0-7) début avril. Serneels était absent à Den Dreef en raison d'un Covid long. "C'était un double coup dur : être malade et sentir que je laissais mon équipe en plan. Mais c'est désormais derrière nous. Je suis impatient de jouer contre le champion du monde demain."

Vendredi, les Flames ont subi une défaite amère 0-3 contre le Danemark à Saint-Trond, ce qui les a définitivement écartées d'un accès direct à l'Euro. "Nous avons analysé le match. Nous en avons discuté samedi après l'entraînement et avons eu une bonne séance hier soir", a expliqué Serneels lors d'un entretien avec l'Union belge de football (URBSFA). "Nous devons nous appuyer sur notre première mi-temps contre le Danemark, une équipe que j'estime très forte."

Les Flames pourront-elles cette fois-ci répondre à la puissance espagnole ? "Nous devrons être à 100 % et espérer qu'elles ne le soient pas", estime l'entraîneur. "À Louvain, elles étaient à 200 % et nous un peu moins, ce qui a conduit à ce score. Il nous faudra donc un plan complet pour neutraliser leurs attaquantes et maximiser nos occasions. Lorsque nous n'aurons pas le ballon, chaque détail devra être parfait. Nous devons y croire nous-mêmes."