Joël Schingtienne quitte OHL pour Venezia en Serie A italienne

Schingtienne, 22 ans depuis peu, avait quitté les jeunes à Anderlecht à l'été 2018 pour rejoindre ceux d'OHL. Il a signé son premier contrat chez les pros quatre ans plus tard à Louvain. Depuis ses débuts contre Ostende en avril 2023, il a disputé 43 rencontres pour les Louvanistes et s'est imposé comme un élément incontournable de la défense d'OHL. A Venise, qui fait son retour en première division après deux ans d'absence, il retrouvera Richie Sagrado, qui a effectué la même transition plus tôt cet été.

"Joël a un parcours assez atypique pour un footballeur", situe le CEO d'OHL, Frédéric Van den Steen. "Il a débuté le football sur le tard et son énorme potentiel a fait surface ces dernières années. Le joueur se sent prêt pour franchir une étape et nous sommes fiers de pouvoir y contribuer en tant que club. C'est une nouvelle preuve du travail exceptionnel de notre Banqup Academy. Nous savions qu'il y avait de l'intérêt autour de Schingtienne et avec les arrivées de Tsoungui (en prêt de Feyenoord) et d'Ominami (prêté avec option d'achat par le Kawasaki Frontale, NDLR), on a un peu accéléré les choses. Nous souhaitons le plus grand succès à Joël dans la suite de sa carrière."