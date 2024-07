Jonathan Lardot nouveau directeur technique de l'arbitrage belge: "Un choix réfléchi"

"Je ressentais le besoin de passer à une autre étape, passer à un autre rôle", a expliqué Lardot, 40 ans. "Je vois qu'il y a du potentiel au niveau l'arbitrage belge, j'en suis convaincu. Je voulais aider ces jeunes arbitres de par mon expérience positive et moins positive, qui forment mon expérience globale. J'ai envie de les faire progresser grâce à ça."

Jonathan Lardot a à peine eu le temps de ranger son sifflet qu'il devait déjà préparer la nouvelle saison. "On a dû se concentrer principalement sur l'organisation du stage d'été pour les arbitres", a-t-il raconté au sujet de ses premiers jours comme directeur technique. "Pour les arbitres, c'est un rendez-vous important pour préparer la saison. On doit mettre les bases pour toute la saison pendant ces deux jours-ci. Cela implique beaucoup de préparation en amont. On s'est principalement concentré sur ça, ça a pris du temps et de l'énergie, mais on est content du résultat."