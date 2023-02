Jong Genk gagne à Deinze et s'éloigne de la relégation play-offs

La dernière rencontre de la première journée des relégation play-offs a vu la victoire de Jong Genk 1-3 à Deinze samedi après-midi. Après le but d'ouverture de Mpie (37e, 0-1), De Belder a égalisé (74e, 1-1). Les U23 de Genk ont rapidement repris l'avance via Toma (77e, 1-2) et Nuozzi a assuré le succès des Limbourgeois dans la dernière minute (90e, 1-3).