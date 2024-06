Julian Nagelsmann et l'Allemagne attendus: "Un peu plus de pression que les Écossais"

Les Allemands devront faire mieux que lors de leurs précédents tournois. Mais Julian Nagelsmann a expliqué penser au futur et non au passé. "Je ne veux pas parler du passé. L'important, c'est là où on veut aller. On veut avoir plus de succès que dans les tournois précédents (l'Allemagne a été éliminée au 1er tour des Coupes du monde 2018 et 2022, et en huitièmes de finale de l'Euro 2021, ndlr.). Ça ne fait pas de sens de parler des tournois passés. On veut être l'équipe la plus compétitive du tournoi."

Pour cela, il faudra bien débuter contre l'Écosse. "Il ne faut vraiment pas sous-estimer cette équipe d'Écosse. C'est une équipe équilibrée. Il faudra limiter nos erreurs pour éviter de leur donner des balles pour les contre-attaques", a confié Gündogan.