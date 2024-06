Kasper Schmeichel juge l'Angleterre "meilleure que lors de l'Euro 2020"

"Je pense que l'Angleterre avait une équipe de classe mondiale lorsque nous les avions affrontés", a reconnu le gardien d'Anderlecht. "Je pense que si vous regardez à certaines additions dans le groupe et l'expérience qu'ils ont gagnée, je pense que cette équipe est meilleure que lors de l'Euro 2020. Ils ont des joueurs de classe mondiale dans chaque ligne et nous devrons être à notre meilleur niveau pour les battre."

Après un partage contre la Slovénie en ouverture (1-1), les Danois vont en découdre avec l'Angleterre, tombeuse de la Serbie (1-0). Une rencontre aux allures de revanche pour Schmeichel et ses équipiers qui avaient été éliminés par les 'Three Lions' en demi-finales de l'Euro 2020, disputé en 2021.

Le dernier rempart danois est également revenue sur la demi-finale perdue en 2021 après un penalty transformé par Harry Kane suite à un léger contact sur Raheem Sterling. "Je ne suis pas du genre à utiliser une phase d'un match d'il y a trois ans comme source de motivation. Ce qui est le plus motivant pour moi, c'est le fait que nous jouons un nouvel Euro avec le Danemark. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Nous aurons aussi 16.000 supporters avec nous. Je me vois célébrer la victoire avec eux et cela me motive aussi énormément", a conclu Schmeichel.