Kevin Schade remplace Robin Koch dans la sélection de l'Allemagne

Koch, 28 ans, doit déclarer forfait à cause d'une blessure à la hanche. Le défenseur de Francfort a pourtant joué toute la rencontre dimanche lors du partage 3-3 face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Schade, qui évolue à Brentford, fête, lui, sa première sélection avec la Mannschaft.

En plus de Koch, Julian Nagelsmann sera aussi privé de Jamal Musiala (Bayern Munich), Niclas Füllkrug (West Ham) et Kai Havertz (Arsenal) pour les matches de Ligue des Nations en Bosnie-Herzégovine (11 octobre) et contre les Pays-Bas (14 octobre).