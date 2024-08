Koen Casteels et Al-Qadisiyah dominent 3-0 Jason Denayer et Al-Fateh

En Arabie Saoudite, la rencontre de la première journée de championnat entre Al-Qadisiyah et Al-Fateh mettait aux prises deux Diables Rouges. Koen Casteels défendait les buts des joueurs locaux tandis que Jason Denayer était titulaire dans la défense visiteuse. C'est l'équipe du portier des Diables lors du dernier Euro qui s'est imposée largement 3-0. Julian Quinones (34e, 90e+2) et Abdulaziz Al-Othman (73e) ont inscrit les buts.

Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Koen Casteels a signé une clean-sheet. Le gardien malinois n'a pas vécu la pire soirée de sa carrière, ne devant réaliser que trois arrêts sur toute la rencontre.

Tout l'inverse de Jason Denayer dont la défense a subi les nombreux assauts d'Al-Qadisiyah, craquant à trois reprises sur les quatorze tentatives adverses. Julian Quinones a ouvert la marque à la 34e et planté un second but dans les arrêts de jeu (90e+2). Entre-temps, Abdulaziz Al-Othman avait alourdi la marque (73e).