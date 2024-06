Kylian Mbappé est "libéré et soulagé" par son transfert au Real Madrid

"Je n'étais pas malheureux", a tempéré Mbappé au micro des journalistes français. "Ce serait cracher dans la soupe et cracher au visage de tous ces gens qui m'ont défendu." Mais l'attaquant a bien débuté la saison 2023-2024 à l'écart du groupe parisien, car il ne voulait pas lever l'option pour rester au club jusqu'en 2025.

La star avait été bannie temporairement et sa direction l'avait menacé un temps de ne pas jouer de toute la saison, après avoir signifié à ses dirigeants le choix de Kylian Mbappé de ne pas prolonger. "On me l'a dit, on me l'a fait comprendre, on m'a parlé violemment", a assuré le principal intéressé. "Les gens qui m'ont sauvé sont Luis Enrique (l'entraîneur parisien, ndlr) et Luis Campos (le conseiller football). Sans eux je n'aurais jamais remis les pieds sur le terrain."