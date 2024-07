La Belgique opposée à la Grèce au 1er tour des barrages de qualifications à l'Euro

Troisième du groupe 2 de la Ligue A, la Belgique doit passer par les barrages afin décrocher son ticket pour l'Euro, organisé en Suisse. Vingt-huit équipes participent à ces barrages. Les troisièmes et quatrièmes de la Ligue A, dont les Red Flames, ont été versées dans la voie 1 du premier tour pour affronter l'un des cinq vainqueurs de groupes ou des trois meilleurs deuxièmes de la Ligue C. Les joueuses d'Ives Serneels ont hérité de la Grèce, qui a remporté le groupe C3. Le match aller se jouera en Grèce et le retour en Belgique.

Les huit vainqueurs de ce premier tour, joué en aller-retour entre le 23 et le 29 octobre, accèdent au second tour, où ils retrouveront les six vainqueurs de la voie 2, réservée aux équipes les mieux classées de la Ligue B.