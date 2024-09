La Belgique reste sixième du classement FIFA

En septembre, les Diables Rouges ont battu Israël 3-1 à Debrecen, en Hongrie, et perdu 2-0 en France en Ligue des Nations. Lors du précédent classement, en juillet, après l'Euro et la Copa América, les Belges avaient reculé de la troisième à la sixième place, enregistrant leur plus mauvais classement depuis le 10 août 2017 lorsqu'ils pointaient au neuvième rang.

Les rencontres de septembre n'ont pas provoqué de changement dans le top-10 mondial. L'Argentine (1.889,02 points) devance toujours la France (1.851,92 points) et l'Espagne (1.836,42). L'Angleterre (1.817,28 points), quatrième, et le Brésil (1.772,02 points), cinquième, précèdent la Belgique (1.768,14,31 points). Viennent ensuite les Pays-Bas (1.759,95 points), le Portugal (1.752,14 points) et la Colombie (1.738,72 points). L'Italie (1.726,31 points), que les Diables Rouges rencontreront le 10 octobre en Ligue des Nations, reste dixième. La Belgique affrontera aussi la France, quatre jours plus tard, lors de la fenêtre d'octobre.

Le prochain classement FIFA sera publié le 24 octobre.