La Belgique s'incline encore devant une France plus efficace

Openda a fait mal avec sa vitesse et a obtenu un penalty pour une faute de William Saliba alors qu'il partait seul au but. Tielemans a pris ses responsabilités mais le capitaine a propulsé le ballon au-dessus (23e).

La Belgique a pris le jeu à son compte dès le coup d'envoi, poussée par un Heysel à guichets fermés. Youri Tielemans a été le premier à inquiéter Mike Maignan (1re), imité ensuite par Loïs Openda (13e) et Leandro Trossard (17e).

Dominée jusque-là, la France est alors sortie de sa boite et a aussi reçu un penalty pour une faute de main de Wout Faes, transformé par Randal Kolo Muani (35e, 0-1). Les joueurs belges sont repartis à l'assaut du but français et ont finalement été récompensés grâce à une tête d'Openda sur un centre de Timothy Castagne (45e+3, 1-1).

Les Bleus se sont montrés plus entreprenants en seconde période et le but de Manu Koné a été annulé par le VAR pour une faute de main de Kolo Muani (60e). L'attaquant du PSG s'est ensuite fait pardonner en redonnant l'avance à la France d'une tête croisée (62e, 1-2).

L'exclusion d'Aurélien Tchouameni (76e) n'a rien changé à l'issue de la rencontre malgré une dernière occasion pour Openda dans les arrêts de jeu.