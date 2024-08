La Gantoise visitera le géant anglais Chelsea en phase de ligue

Vainqueur des playoffs 2 la saison dernière, La Gantoise avait ensuite écarté Genk en barrage pour décrocher le dernier ticket européen. Les Buffalos ont sorti les Islandais de Vikingur, les Danois de Silkeborg et les Serbes du Partizan Belgrade sur trois tours pour valider leur ticket pour la phase de ligue de la Conference League.

La Gantoise a participé aux quatre éditions de la récente compétition. En 2022-2023, Gand avait été battu par le futur vainqueur West Ham en quarts de finale.

Dans cette compétition, les 36 équipes sont réparties dans six chapeaux. Chaque équipe disputera six rencontres (trois à l'extérieur et trois à domicile) face à six équipes différentes (une par chapeau, y compris celui de l'équipe concernée).