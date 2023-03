La Juventus prolonge Danilo jusqu'en 2025

Danilo a totalisé 142 apparitions et 8 buts sous le maillot de la Juventus. Depuis cette saison, il est le vice-capitaine du club et a porté le brassard lors des dix derniers matchs, en l'absence de Leonardo Bonucci. Avec Filip Kostic, Danilo est le seul joueur de la Juventus à avoir pris part aux 24 rencontres du championnat d'Italie cette saison, marquant 3 buts.

Avant d'arriver à Turin, Danilo avait joué à l'América-MG, à Santos, à Porto, au Real Madrid et à Manchester City. Il compte 49 présences et 1 but en équipe nationale.

Pénalisée de 15 points en raison de fraudes comptables lors de transferts de joueurs, la Juventus est septième de la Serie A, à six longueurs de l'Atalanta, actuellement dernière qualifiée pour l'Europe.