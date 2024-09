La nouvelle adresse du stade du Bayern Munich changée en hommage à Franz Beckenbauer

L'Allianz Arena du Bayern Munich se trouvera, dès le début de l'année prochaine, au Franz-Beckenbauer-Platz 5. Ce changement d'adresse est un hommage à la légende du football allemand, décédée au début de cette année. La modification sera effective le 7 janvier 2025, exactement un an après le décès de Beckenbauer à l'âge de 78 ans.

Aujourd'hui, l'Allianz Arena se situe au Werner-Heisenberg-Allee 25. "Ce changement est destiné à honorer les mérites sportifs exceptionnels de Franz Beckenbauer", a déclaré jeudi l'administration communale de Munich.

Beckenbauer a remporté de nombreux trophées avec le Bayern, le club désormais entraîné par Vincent Kompany. Sacré champion d'Allemagne à quatre reprises (1969, 1972, 1973, 1974) et trois fois vainqueur de la Coupe des clubs champions (1974, 1975, 1976), il est devenu champion du monde en tant que joueur (1974) et sélectionneur (1990), et il a également permis à l'Allemagne d'organiser la Coupe du Monde 2006.