La prochaine Coupe du monde des clubs en décembre en Arabie saoudite

Le Conseil de la FIFA, composé de représentants de toutes les confédérations, a choisi l'Arabie saoudite à l'unanimité pour accueillir le tournoi, qui se déroulera du 12 au 22 décembre prochain et opposera sept équipes. Le pays est également candidat à l'organisation de la Coupe du monde 2030 et se trouve actuellement sous les feux des projecteurs du monde footballistique depuis l'arrivée fracassante de Cristiano Ronaldo dans le club d'Al-Nassr. L'État fait cependant l'objet de nombreuses controverses et sa candidature est critiquée en raison des violations des droits de l'homme dénoncées.

La FIFA souhaite par ailleurs étendre le nombre de participants à la Coupe du monde des clubs à trente-deux, à partir de 2025. Il y aurait alors douze clubs issus de la confédération européenne, six d'Amérique du Sud, quatre d'Afrique, quatre d'Asie, quatre d'Amérique du Nord, un d'Océanie et un du pays hôte.

Samedi dernier, au Maroc, le Real Madrid a soulevé le trophée pour la cinquième fois de son histoire. Le club espagnol a triomphé face aux Saoudiens d'Al-Hilal en finale sur le score de 5-3.