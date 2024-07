La Turquie résiste au retour des Autrichiens et rejoint les Pays-Bas en quarts de finale

Le stade a rapidement explosé. La défense autrichienne a mal négocié un coup de coin et Demiral a hérité d'un ballon dans les six mètres. Il s'est jeté pour propulser le cuir dans le plafond et inscrire le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro en phase à élimination directe, après 58 secondes (0-1, 1re).

L'Autriche a vibré sur un coup de coin botté par Shmid, qui a fusé à quelques centimètres de la ligne de but sans que Baumgartner ne parvienne à couper la trajectoire (5e). Güler a tenté sa chance du milieu de terrain (19e) et Demiral n'est pas passé loin du doublé (24e), sur un nouveau corner.