L'AC Milan relance la procédure pour construire son propre stade

San Donato Milanese est situé au sud-est de Milan, à l'exact opposé et à 15 kilomètres de San Siro.

Dans ce projet de développement urbain figure "la création d'un hub d'accès unique pour les trains, métros et autoroutes qui permettrait de régénérer une zone urbaine abandonnée", a ajouté le club lombard.

L'AC Milan n'a pas donné de date pour l'emménagement éventuel dans son nouveau stade ou même une date possible pour le début des travaux, mais a précisé que l'enceinte aurait une capacité d'environ 70.000 spectateurs et qu'il avait confié au cabinet d'architecture américain Manica la conception des plans d'un stade qui sera "innovant, durable et multi-fonctions".

L'AC Milan et l'Inter voulaient initialement construire un nouveau stade qu'ils partageraient, non loin de San Siro. Mais ce projet commun a été abandonné, notamment car la commission du patrimoine culturel sollicitée par la municipalité de Milan, propriétaire du stade, a annoncé le mois dernier que "San Siro ne pouvait être détruit" en raison de "son intérêt culturel".