L'Albanais Bajrami inscrit après 23 secondes le but le plus rapide dans un Euro

L'Albanais Nedim Bajrami a inscrit après 23 secondes de jeu contre l'Italie, championne d'Europe en titre, le but le plus rapide de l'histoire dans un Championnat d'Europe, samedi à Dortmund, en Allemagne.

Le précédent record était détenu par le Russe Dmitri Kirichenko qui avait ouvert la marque contre la Grèce le 20 juin 2004 lors de l'Euro 2004 après 67 secondes de jeu.

En mars dernier, l'Autrichien Christoph Baumgartner avait inscrit le but le plus rapide de l'histoire du football de sélections en faisant trembler les filets après seulement sept secondes de jeu contre la Slovaquie en match amical. Le même soir, l'Allemand Florian Wirtz avait marqué en amical contre la France moins de huit secondes et demie après le coup d'envoi.