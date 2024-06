"L'Albanie aussi est sous pression" assure son sélectionneur Sylvinho

Opposée successivement à l'Italie, à la Croatie et à l'Espagne pour le deuxième Euro de son histoire, l'Albanie fait figure de Petit Poucet du groupe B présenté comme le plus relevé de la phase de poules. Le technicien brésilien, aux commandes de l'Albanie depuis 2023, a insisté à plusieurs reprises sur les ambitions de son équipe.

"Nous sommes dans un groupe difficile, on en est conscient, mais nous allons tout donner et faire notre possible pour grappiller des points, faire le meilleur tournoi possible", a martelé l'ancien international brésilien. "Ce premier match est décisif pour l'Italie, moins pour nous, mais cela ne veut pas dire que nous l'abordons sans aucune ambition."