L'Angleterre bat la Serbie d'un but et réussit son entrée dans le tournoi

Prétendante au titre, l'Angleterre a réussi ses débuts à l'Euro 2024. Sans impressionner dans le jeu, les Three Lions ont battu 1-0 la Serbie dimanche, lors de la première journée du groupe B à Gelsenkirchen. Ils prennent par la même occasion la tête du groupe.

Après un court rond d'observation, les Three Lions ont rapidement pris les devants. Lancé à droite, Bukayo Saka a vu son centre contré mais Jude Bellingham a bien suivi pour placer une tête hargneuse dans la lucarne du portier serbe (13e). Les Anglais ont été prudents ensuite et l'ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic a manqué de peu l'égalisation (20e), avec une frappe non cadrée (20e). Pour les Anglais, Kyle Walker a fait la différence à droite mais a manqué de lucidité au moment de conclure (25e)

Au retour des vestiaires, la Serbie a joué un cran plus haut mais a manqué de précision dans ses passes pour inquiéter les Anglais. Ceux-ci ont contrôlé le match sans se procurer davantage d'occasions, hormis une tête de Harry Kane à bout portant sur Predrag Rajkovic, qui a dévié sur la barre (77e). Les Three Lions ont reculé dans les dix dernières minutes et Dusan Vlahovic a notamment obligé Jordan Pickford à une belle parade (82e).