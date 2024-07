L'Angleterre veut "concrétiser" ces années de travail par une victoire en finale

L'Angleterre retrouve la finale de l'Euro et affrontera l'Espagne dimanche à Berlin (21h00) pour avoir une chance de soulever le trophée de cette édition 2024. Trois ans après avoir atteint ce stade de la compétition et échoué face à l'Italie (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.), les Three Lions de Gareth Southgate veulent "concrétiser" les attentes.

Le sélectionneur des Three Lions sait qu'il pourra compter sur l'expérience de ses joueurs: "Nous avons des matchs de référence, mais on n'a pas besoin de motiver les joueurs pour des rencontres comme celle-ci. On répète assez que la mentalité et l'approche du match sont importantes. On doit être sûr que tout s'aligne parfaitement".

"On sait ce que ça pourrait apporter à tout le pays, à tous les joueurs qui ont participé aux six, sept dernières années, au staff, nous voulons offrir une soirée magique à tout le monde".

La défaite en finale face à l'Italie en 2021 a laissé des traces mais également de la motivation. "Beaucoup d'entre nous étaient effondrés et nous avions un long chemin à parcourir. Je souhaite souligner et féliciter le travail mis en place par tout le monde", a pour sa part commenté Harry Kane qui parle de "franchir un cap" avec une victoire en finale.