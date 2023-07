L'Antwerp remporte son troisième trophée d'affilée après la Coupe et le championnat

À l'Antwerp, Mark van Bommel, qui a dû se passer de Vincent Janssen blessé à la cuisse, a titularisé le nouveau venu Jacob Ondrejka. Au Kavé, Steven Defour a fait confiance aux jeunes Tristan Loiseaux, 19 ans, et Ngal Ayel Mukau, 18 ans, et a opté pour un dispositif défensif.

Le Kavé s'est malgré tout retrouvé calé devant son but et Gaëtan Coucke a sorti deux ballons brûlants d'Ondrejka (2e) et de Jelle Bataille (8e). Le gardien malinois n'a par contre rien pu faire lorsque Bataille a glissé le ballon à Balikwisha isolé devant le but (9e, 1-0). Après un but de l'Antwerp annulé pour hors-jeu et le rythme baissant, Malines a commencé à respirer, mais dans le final, l'Antwerp est redevenu dominateur et un envoi d'Ondrejka a été dévié en corner (45e+3) et Arbnor Muja a mal cadré sa reprise de la tête alors qu'il était idéalement positionné face à Coucke (45e+4).