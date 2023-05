L'Atletico Madrid de Carrasco, buteur, et Witsel bat Cadiz et prend la 2e place au Real

Axel Witsel, en défense centrale, et Yannick Carrasco, sur le flanc gauche, ont tous deux débuté la rencontre dans les rangs madrilènes.

L'Atletico menait 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé d'Antoine Griezmann (2e, 27e). En seconde période, après qu'Alvaro Morata a fait 3-0 (49e), Yannick Carrasco, déjà donneur d'assist sur le but d'ouverture, a pris le 4e but à son compte (57e). Le Diable Rouge a transformé un penalty accordé sur une faute de main, marquant son 5e but de la saison en Liga. Il a ensuite été remplacé par Angel Correa à la 64e minute.