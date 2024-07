L'attaquant anglais Watkins avant la finale : "Je sens le feu brûler en moi"

Watkins est revenu, lors d'un point-presse vendredi, sur son but, un tir tendu qui a laissé Bart Verbruggen, l'ancien gardien du RSC Anderlecht, impuissant. "C'était un sentiment incroyable", a déclaré l'attaquant, entré en jeu neuf minutes avant son but. "En fait, je n'ai pas été surpris de marquer un tel but parce que je crois totalement en moi. Je savais que je marquerais en entrant sur le terrain. J'ai forcé la décision et j'ai travaillé très dur pour obtenir ce moment. Je sens le feu brûler en moi et je suis prêt pour la finale quand les gens compteront sur moi. J'espère que ce sera le cas et que je serai à nouveau performant."

Watkins n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec Gareth Southgate cette année. L'attaquant a donné un coup de projecteur sur les remplaçants de l'équipe d'Angleterre, qui sont dans l'ombre des titulaires.