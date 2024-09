Le Bayern de Vincent Kompany partage avec le Bayer de Xabi Alonso dans le choc allemand

En Italie, la Juventus a remporté une victoire éclatante au Genoa, pour la 6e journée de Bundesliga. Du côté génois, et dans un stade à huis clos, Koni De Winter a subi les assauts de Vlahovic (48e et 55e sur pénalty) et de Conceicao (89e). Samuel Mbangula n'est pas monté au jeu pour la Vieille Dame.

La Juve est provisoirement en tête de la Serie A avec 12 points. Le Genoa est 16e avec 5 unités.

Le Galatasaray de Michy Batshuayi, Dries Mertens et Victor Osimhen a connu une soirée contrastée, qui a abouti à un partage 3-3 contre Kasimpasa pour la 7e journée de championnat. Osimhen avait inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs (20e et 28e) avant qu'Icardi n'alourdisse la marque à la 34e minute. La réduction de l'écart de Fall (44e) a sonné la charge de Kasimpasa qui est revenu via un pénalty de Hajradinovic (83e) et une ultime réalisation de De Costa (95e).

Mertens est monté à la mi-temps pour Osimhen, et Batshuayi à la 74e pour Icardi. Le 'Gala' concède, comme le Bayern, ses premiers points de la saison. Il demeure en tête avec 19 points, 4 de plus que Samsunspor.