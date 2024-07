Le Beerschot recrute l'attaquant D'Margio Wright-Phillips

Le Beerschot a annoncé jeudi l'arrivée de l'attaquant D'Margio Wright-Phillips, qui a signé un contrat de "plusieurs années" avec le club promu en Jupiler Pro League. L'attaquant anglais de 22 ans avait été prêté par Stoke City au Beerschot lors de la deuxième moitié de la saison dernière et avait contribué à la conquête du titre en Challenger Pro League. Le club anversois essaye d'obtenir le permis de travail de Wright-Phillips au plus vite.

En onze rencontres avec les Rats, il a marqué quatre buts et délivré une passe décisive en onze matchs la saison dernière.

"Je suis convaincu que je peux encore beaucoup apprendre et grandir en tant que joueur et en tant que personne ici. C'était également important de continuer à travailler avec l'entraîneur Dirk Kuyt et le staff qui étaient présents la saison dernière."

L'entraîneur néerlandais s'est également réjoui de cette arrivée: "Nous sommes ravis d'avoir pu définitivement signer D'Margio. Il a prouvé sa valeur la saison dernière et a marqué des buts cruciaux dans la lutte pour le titre en Challenger Pro League".