Le Bosnien Irfan Peljto sera au sifflet de Belgique-France

Peljto, 40 ans, est un arbitre FIFA depuis 2015. Il avait dirigé son premier match international en 2019 lors de la victoire 3-0 de la Belgique face au Kazakhstan. Il avait aussi arbitré le match des Diables Rouges en Pologne en juin 2022 pour le compte de la Ligue des Nations.

Le Bosnien a également été au sifflet de six matches des clubs belge sur la scène européenne. En novembre 2019, il était l'arbitre du match d'Europa League entre Saint-Étienne et La Gantoise (0-0) puis lors du revers de l'Antwerp contre Fenerbahce en Europa League deux ans plus tard (0-3). En 2022, il a officié lors de la victoire 2-0 de l'Union contre les Rangers au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, de la défaite 0-2 de La Gantoise contre l'Omonia Nicosie en playoffs de l'Europa League et de la victoire 1-0 du Club Bruges contre Leverkusen en C1. Le mois dernier, il a arbitré lors du revers 0-3 du Club Bruges contre Dortmund en Ligue des Champions.