Le Canada conteste la pénalité de points pour espionnage avec drone auprès du TAS

Le Comité olympique canadien et la Fédération canadienne de football contestent la pénalité de 6 points infligée à l'équipe féminine de football aux Jeux olympiques et se tournent vers le Tribunal arbitral du sport (TAS). L'équipe a été pénalisée pour avoir utilisé drone afin d'espionner secrètement l'entraînement de son adversaire, la Nouvelle-Zélande.

Le TAS s'est engagé à traiter l'affaire au plus tard mercredi après-midi, le dernier jour de la phase de groupes.

La Fédération canadienne de football a renvoyé l'entraîneuse Bev Priestman après les accusations d'espionnage de l'entraînement de la Nouvelle-Zélande à l'aide de drones. La FIFA l'a suspendue pour un an. L'assistante Jasmine Mander et l'analyste Joseph Lombardi ne pourront également pas entraîner pendant un an.