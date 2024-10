Le Cercle Bruges officialise l'arrivée du gardien de but Eloy Room

Le Cercle Bruges a confirmé lundi soir l'arrivée du gardien de but Eloy Room. L'international curacien arrive libre de tout contrat et a signé un bail jusqu'à la fin de cette saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Room doit compenser l'absence du gardien titulaire, Warleson, qui s'est blessé il y a deux semaines lors du premier match du Cercle en Conference League contre les Suisses de Saint-Gall (victoire 6-2). Selon les Brugeois, le Brésilien sera indisponible jusqu'à la fin de l'année 2024 et a été remplacé lors des matchs de Jupiler Pro League contre l'Antwerp (défaite 3-0) et Dender (0-0) par Maxime Delanghe.

Room, 35 ans, a évolué en MLS avec Columbus Crew et dans des clubs néerlandais comme Vitesse, Go Ahead Eagles et le PSV, avec un total de 190 matchs en Eredivisie. Il compte également 46 sélections avec l'équipe nationale de Curaçao, dont il est le capitaine.

"Lorsque j'ai entendu parler de l'intérêt du Cercle, j'ai rapidement été convaincu. C'est une belle équipe, une ville agréable à vivre, et je suis prêt à aider immédiatement", a réagi Room. "L'objectif est de réussir et de gagner des matchs, et c'est précisément pour cela que je suis venu."