Le Cercle Bruges se qualifie malgré une lourde défaite face à Cracovie

Trois minutes plus tard, le scénario catastrophe d'une remontée semblait se dessiner pour les Brugeois, après une deuxième but polonais inscrit par Tamas Kiss (18e) sur une contre-attaque éclair.

Les Verts et Noir ont ensuite su calmer les ardeurs polonaises pour reprendre le contrôle de la rencontre, gardant le déficit de deux buts à la pause (0-2).

En deuxième période, les Polonais ont encore réduit le score cumulé, inscrivant un troisième but via Patryk Gogol (73e), qui profitait d'une erreur de la défense brugeoise. Les Polonais n'étaient plus qu'à deux buts de la prolongation et la tension était palpable au stade Jan Breydel.

Le Cercle s'est finalement rassuré en réduisant la marque grâce à une réalisation de Felipe Augusto, qui a ponctué une superbe action d'Alan Minda (78e), réduisant la marque à 1-3.