Le champion du monde argentin Alexis Mac Allister quitte Brighton et rejoint Liverpool

Au total, Mac Allister a disputé 112 matches sous la vareuse de Brighton, inscrivant 20 buts et distribuant 9 passes décisives. Vainqueur de la Coupe du monde en décembre dernier avec l'Argentin, il a été avec 10 buts l'un des acteurs majeurs de la campagne des Seagulls en Premier League, qui ont terminé 6e cette saison.

"Cette saison a été fantastique pour moi, avec la Coupe du monde et ce que nous avons fait avec Brighton", a réagi le joueur de 24 ans. "Mais il est maintenant temps de penser à Liverpool, et d'essayer d'être un meilleur joueur et une meilleure personne chaque jour."

L'ancien coéquipier de Leandro Trossard a signé pour une somme non divulguée auprès du club entraîné par l'Allemand Jürgen Klopp, cinquième du défunt championnat et donc privé de Ligue des Champions la saison prochaine.