Le championnat belge a accueilli 3.250.920 supporters la saison passée

"Nous constatons cette augmentation aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées et tout le monde entre les deux", s'est réjoui Lorin Parys, le CEO de la Pro League. "Pour moi, c'est donc à nouveau la meilleure preuve que le football est la farine de maïs de notre société. Nous réunissons 6 Belges sur 10 autour de nos championnats, personne ne nous imite."

La Pro League souligne que "pas moins de 200.000 spectateurs supplémentaires ont trouvé le chemin du stade la saison dernière en Jupiler Pro League." Ce qui permet de revenir "à peu près sur les meilleurs chiffres de la saison de ces dix dernières années." Avec une moyenne de 79.290 spectateurs par journée, la Jupiler Pro League revient presque au niveau pré-covid. Elle n'est pas loin de la saison 2019/2020 (85.856) et fait mieux que la saison 2018/2019 (76.932). En Challenger Pro League, la moyenne a été de 13.680 spectateurs par journée, contre 9.014 la saison précédente et 5.682 en 2021/2022.

"En tant que Pro League, nous continuons également à travailler chaque jour pour augmenter le nombre de supporters dans toutes nos ligues", a ajouté Parys. "Nous travaillerons avec chaque club individuellement pour tracer la carte de ceux qui ne sont pas encore dans nos stades et ainsi identifier les supporters de demain. Cela permettra aux clubs d'être encore plus ciblés dans leurs campagnes de recrutement auprès des supporters actuels et futurs." Parys cite aussi la sécurité dans les stades comme "l'une des principales priorités".