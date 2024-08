Le Club Bruges obtient sa première victoire de la saison face à l'Antwerp

Le début de match était à mettre à l'actif du Club Bruges. À domicile, les Brugeois ont rapidement pris le jeu à leur compte et ne passaient pas loin de l'ouverture du score à la 14e quand Gustaf Nilsson voyait sa reprise de la tête échouer sur la barre.

Un avertissement sans frais qui faisait réagir le Great Old, deux fois par Gyrano Kerk. D'abord à la 23e, avec une frappe puissante mais placée sur Simon Mignolet, ensuite à la 31e quand, seul au petit rectangle, il ratait sa reprise en extension sur une tête de Toby Alderweireld. Malgré tout, le Club restait l'équipe la plus entreprenante. Nilsson (36e) et Skov Olsen (45e+2) alertaient encore Senne Lammens.