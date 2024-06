Le but de Lukaku, refusé pour une main, suscite l'émoi: "Ridicule" et "but valable"

Le second but refusé à Romelu Lukaku contre la Slovaquie (défaite 0-1) n'est pas passé sous silence lundi soir. De nombreux consultants étrangers et anciens joueurs de haut niveau ont désapprouvé la décision de l'arbitre turc Halil Umut Meler de refuser le but égalisateur des Belges pour une faute de main de Loïs Openda.

Openda a été lancé en profondeur par Zeno Debast et a délivré une passe décisive à Lukaku dans les derniers instants du match. Le but égalisateur a été annulé par l'arbitre après une intervention du VAR parce qu'Openda avait commis une faute de main involontaire et légère. Une décision qui a suscité de nombreuses critiques de la part, notamment, de Gary Lineker. "Décision ridicule", a tweeté l'ancien international anglais et analyste de la chaîne publique britannique BBC.

Ce choix douteux n'a pas non plus été accueilli positivement par la chaîne allemande ZDF. "Je n'aurais pas sifflé main", a reconnu l'ancien international allemand Christoph Kramer. Légende du Bayern, Michael Ballack a partagé l'opinion de son compatriote. "Pour moi, ce n'est pas une faute de main et c'est un but valable. Je ne pense pas que le but aurait dû être refusé", a-t-il déclaré sur Magenta TV.