Le défenseur Faissal Al Mazyani quitte Jong Genk pour Waalwijk aux Pays-Bas

Arrivé dans l'académie de Genk en 2015, Al Mazyani a joué pour les U19 et pour Jong Genk. Il a disputé un total de 46 matchs en Challenger Pro League (1 but, 2 assists) avec l'équipe U23. International belge U17 et U18, il a ensuite choisi le Maroc, pour qui il est apparu chez les U20 et les U23.

Le Racing Genk a également prolongé le contrat de Robin Mirisola (17 ans) jusqu'en 2027, ce malgré l'intérêt des clubs étrangers. En 3 matchs pour Jong Genk, Mirisola a déjà inscrit 3 buts et donné 1 assist.