Le derby contre les Pays-Bas sera "un match très excitant", pense Jacky Mathijssen

La Belgique affrontera ensuite le Portugal et la Géorgie. "C'est peut-être le groupe le plus difficile, et le plus beau sur le plan sur le plan footballistique. Je sais que le directeur technique Frank Vercauteren et le sélectionneur Domenico Tedesco regardent ces matchs avec de très hautes attentes par rapport à l'avenir", a ajouté Mathijssen.

Concernant ses attentes à lui, Jacky Mathijssen, espère que ses joueurs vont "montrer de la motivation, montrer la volonté de faire partie de cette équipe et de représenter notre pays, ça doit se voir." À ce titre, la volonté de Loïs Openda de venir jouer le tournoi va donner de la motivation à toute l'équipe. "Quand un joueur qui peut invoquer 1.000 raisons pour ne pas être là vient quand même, ça donne un coup de 'boost' à tout le monde."